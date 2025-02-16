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Китай поддерживает усилия по урегулированию украинского конфликта путем переговоров

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Китай выступает за все усилия, направленные на скорейшее достижение мира на Украине путем переговоров и заключение соглашения, которое отвечало бы интересам всех сторон, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется на достижение справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", - сказал китайский министр на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Он заявил, что Китай готов играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и установлении мира, основываясь на выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином принципах урегулирования конфликта.

Ван И также заявил, что Китай стремится к развитию сотрудничества с Украиной и готов к устранению неблагоприятных факторов, препятствующих его развитию.

"Китай рассматривает Украину как друга и партнера и всегда продвигал китайско-украинские отношения с точки зрения долгосрочной перспективы. Он готов сотрудничать с Украиной для устранения неблагоприятных факторов в развитии двусторонних отношений и осуществления прагматичного сотрудничества", - отметил дипломат.

По его словам, в последние годы Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. "В нынешней ситуации добиться этого нелегко, но это также свидетельствует о потенциале и пространстве для сотрудничества между двумя сторонами", - сказал Ван И.

Сообщение о встрече распространил в воскресенье МИД КНР.

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