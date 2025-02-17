Стармер встретится с Трампом в конце февраля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом Дональдом Трампом попытается убедить его вовлечь страны Европы в переговоры по Украине, сообщает Financial Times.

"Стармер отправится в Вашингтон на последней неделе февраля в попытке убедить Трампа полностью вовлечь европейские страны в переговоры по Украине и постараться предотвратить введение пошлин со стороны США", - отмечает издание.

Сам Трамп сообщил, что планирует встретиться с премьер-министром Великобритании очень скоро.

"Он (Стармер- ИФ) попросил о встрече, и я согласился на нее", - сказал президент США журналистам.

По его словам, у них будет "дружеская встреча".

"Я думаю, он хочет приехать на следующей неделе или через неделю", - уточнил Трамп.