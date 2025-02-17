Начальник военных операций ХАМАС в Ливане убит ударом дрона

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава военных операций палестинской группировки ХАМАС на юге Ливана погиб в результате удара израильского беспилотника, сообщает в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ударом беспилотника уничтожен руководитель оперативного отдела ХАМАС в Ливане Мухаммед Шахин", - приводит слова израильских военных агентство Associated Press.

В ЦАХАЛ Шахина обвиняли в подготовке террористических атак против граждан Израиля.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля во вторник выведет подразделения с юга Ливана, но пока сохранит присутствие в пяти стратегических точках. Вывод войск должен произойти в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключённым в ноябре прошлого года между Израилем и движением "Хезболла".