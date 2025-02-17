Поиск

Начальник военных операций ХАМАС в Ливане убит ударом дрона

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава военных операций палестинской группировки ХАМАС на юге Ливана погиб в результате удара израильского беспилотника, сообщает в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ударом беспилотника уничтожен руководитель оперативного отдела ХАМАС в Ливане Мухаммед Шахин", - приводит слова израильских военных агентство Associated Press.

В ЦАХАЛ Шахина обвиняли в подготовке террористических атак против граждан Израиля.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля во вторник выведет подразделения с юга Ливана, но пока сохранит присутствие в пяти стратегических точках. Вывод войск должен произойти в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключённым в ноябре прошлого года между Израилем и движением "Хезболла".

Хроника 07 октября 2023 года – 17 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан ХАМАС ЦАХАЛ Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон поговорил по телефону с Трампом перед совещанием по Украине в Париже

Макрон поговорил по телефону с Трампом перед совещанием по Украине в Париже

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США запросили у стран ЕС разъяснения по поводу гарантий безопасности для Киева

РФ и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

РФ и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

На переговоры с США в Эр-Рияд поедут Лавров и Ушаков

Глава РФПИ Дмитриев встретится 18 февраля в Саудовской Аравии с делегацией США

Глава РФПИ Дмитриев встретится 18 февраля в Саудовской Аравии с делегацией США

В США задумались об отправке на Украину миротворцев не из Европы

В США задумались об отправке на Украину миротворцев не из Европы

Финляндия планирует досрочно завершить строительство ограждения на границе с РФ

Brent подорожала до $74,9 за баррель

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5874 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });