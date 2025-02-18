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Перспективы создания Зерновой биржи БРИКС обсудят на зерновом форуме в Дубае

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Перспективы создания Зерновой биржи БРИКС в числе других вопросов предполагается обсудить на зерновом форуме в Дубае (Grain Forum Dubai).

Как заявил на форуме председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин, в этом году мероприятие собрало более 1,1 тыс. делегатов из 53 стран мира.

"Здравый смысл возвращается на рынки. Вчера нас хотели отменить, а сегодня наш форум собирает больше гостей, чем любое мероприятие "отменяторов". В этом сезоне мы вернулись в страны, которые страдали в первую очередь из-за рукотворных политических барьеров. Наша позиция не изменилась - зерно должно быть вне политики", - подчеркнул он.

По его словам, на форуме речь пойдет о новых возможностях и прогнозах развития глобальных рынков зерна и зернобобовых, предполагается обсудить инициативу создания Зерновой биржи БРИКС, которую поддержали лидеры стран объединения.

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Как сообщалось, с инициативой создания такой биржи выступила РФ. В принятой на саммите БРИКС Казанской декларации в октябре 2024 года приветствуется эта инициатива. Речь идет о формировании в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующем развитии, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства.

По оценке Союза экспортеров и производителей зерна, объем торгов сельскохозяйственной и смежной продукцией на этой бирже в перспективе может превысить $1 трлн.

Согласно расчетам союза, производство зерна в странах БРИКС (с учетом присоединившихся) составляет 1,24 млрд тонн в год (44% мирового), потребление максимально приближается к производству - 1,23 млрд тонн (также 44%). По пшенице ситуация будет похожей: производство 377 млн тонн (48%), потребление - 374 млн тонн (47%). Производство кукурузы составит 501 млн тонн, потребление - 484 млн тонн. Оба показателя составляют 40% от мирового значения.

БРИКС Дубай Эдуард Зернин Зерновая биржа
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