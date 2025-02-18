Китай в 2024 году увеличил импорт крабов из РФ почти на 17% до $1,14 млрд

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году импортировал из РФ живых, свежих и замороженных крабов на $1,14 млрд, что на 16,7% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

"В последние годы интерес китайских потребителей к российским камчатским крабам быстро растет", - говорится в сообщении.

По данным Шанхайской таможни, по итогам 2024 года через КПП портовых зон Шанхая (Восточный Китай) из РФ в КНР было ввезено 14 партий живых камчатских крабов общим весом 863,42 тонны.

"Благодаря постоянному улучшению трансграничной логистики и эффективности перевозок в последние годы, камчатские крабы российского производства вошли в повседневную жизнь китайцев. В некоторых супермаркетах таких городов, как Пекин, Шанхай и Ханчжоу, а также в онлайн-магазинах свежие российские королевские крабы пользуются популярностью у китайских потребителей", - говорится в сообщении.

Как заявлял ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, российские краболовы целенаправленно создавали в Китае рынок свежих крабов: налаживали контакты с поставщиками в HoReCa, финансировали продвижение стандартов потребления крабов, извлеченных самими клиентами ресторанов из аквариумов. Такие стандарты уже давно привычны для японской и корейской кулинарной традиции, а в Китае они были в новинку", - говорил он.

Более 80% китайского импорта в натуральном и 90% в денежном выражении приходится именно на живых крабов.

По данным федерального центра "Агроэкспорт", в целом Китай в 2024 году импортировал из РФ ракообразных (крабы и креветки) на $1,3 млрд, что на 7% больше, чем в 2023 году. Этот показатель – исторический максимум.

РФ расположилась на втором месте в числе основных экспортеров ракообразных в Китай. Лидером по поставкам является Эквадор (на $3,1 млрд), на третьей позиции – Канада (на $970 млн).

Потенциал поставок российских крабов за рубеж, преимущественно в страны Азии, к 2030 году "Агроэкспорт" оценивает до $2,3 млрд, в натуральном выражении – в 90-95 тыс. тонн.