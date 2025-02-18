В Ватикане отменили намеченные на выходные мероприятия с участием папы римского

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск не примет участие в запланированных на выходные мероприятиях из-за проблем со здоровьем, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на Зал печати Святого престола.

"Ввиду состояния здоровья папы римского юбилейная аудиенция 22 февраля отменена", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что понтифик не будет проводить утреннюю воскресную службу.

Ранее сообщалось, что в январе папа римский заболел бронхитом. Его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме 14 февраля, так как болезнь приобрела хроническую форму.

Папе Франциску 88 лет, он является вторым по продолжительности пребывания на престоле понтификом всех времен после скончавшегося в возрасте 93 лет в 1903 году папы Льва XIII.