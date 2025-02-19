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В Казахстане введут цифровое страхование авиапассажиров от задержек рейсов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстане в рамках цифровой трансформации авиационной отрасли внедряется биометрическая идентификация пассажиров и страхование при задержках рейсов, сообщил на заседании правительства вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

"На стадии внедрения - биометрическая идентификация пассажиров, оптимизация маршрутов для сокращения времени полета и расхода топлива и цифровая услуга страхования при задержках рейсов", - сказал он.

По его словам, это будет специальный сервис, внедренный в приложение по продаже авиабилетов, который позволит пассажирам страховать задержку и мгновенно получать выплаты в случае задержки рейса.

В Казахстане уже внедрены проекты системы электронного документооборота в грузоперевозках "E-freight" и сбора данных об авиапассажирах API/PNR, напомнил Ластаев.

"В аэропортах Казахстана внедрена система электронного удостоверения личности "E-doc-airport", позволяющая пассажирам проходить регистрацию и контроль без предъявления бумажных документов", - отметил он.

Вице-министр рассказал, что в 2024 году казахстанские авиакомпании перевезли 14,7 млн пассажиров, что на 11% больше, чем годом ранее. Количество обслуженных пассажиров в аэропортах составило 29,7 млн человек, увеличившись на 14% по сравнению с 2023 годом. В целом, за последние 5 лет показатели отрасли выросли в два раза.

Казахстан Талгат Ластаев Минтранс
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