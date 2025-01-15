Песков предупредил о последствиях возможных санкций ЕС против алюминия из РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Возможное введение санкций ЕС против российского алюминия может дестабилизировать рынок этого металла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рынок в этом сегменте достаточно хрупкий, и подобные решения гипотетически могут привести к дестабилизации этого рынка", - сказал он журналистам в среду.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины рассматривает возможность введения постепенного запрета на импорт из РФ алюминия и отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ).