Президент Мексики объяснил пролеты американских дронов борьбой с наркокартелями

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Полёты американских беспилотников над мексиканской территорией не противоречат никаким законным нормам, они проводятся в рамках сотрудничества властей двух стран по борьбе с наркокартелями, заявила в среду президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

"Эти полёты скоординированы и соответствуют договоренностям между властями Мексики и США, они проводятся уже много лет", - сказала президент на пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп начал процесс признания мексиканских наркокартелей террористическими организациями, что вызвало вопросы о возможности прямых военных действий США на территории Мексики. Это решение было связано с желанием Трампа прекратить контрабанду синтетического опиоида фентанила из Мексики.

В уведомлении Федерального регистра США сказано, что в среду в список глобальных террористических организаций были внесены ряд картелей, таких как "Синалоа" и "Трен де Арагуа".

Ранее в феврале Трамп распорядился усилить меры безопасности вдоль южной границы страны. Кроме того, вооруженные силы США усилили слежение за мексиканскими наркокартелями при помощи высокотехнологичных самолетов-разведчиков: они совершили не менее 18 полетов над юго-западом США и в международном воздушном пространстве вокруг Калифорнийского полуострова.