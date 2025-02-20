Глава Минобороны Польши заявил об отсутствии у НАТО агрессивных планов в отношении РФ и Белоруссии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - У НАТО, и Польши в частности, отсутствуют агрессивные планы в отношении Белоруссии и России, заявил журналистам в четверг министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша – часть НАТО, которое является сугубо оборонительным альянсом. В наших действиях не имеем намерения начинать войну с кем-либо. Но у нас есть задача – наша самая главная – сдерживать и защищать... Чтобы никому никогда не было выгодно нападать на Польшу и страны НАТО. Это наша стратегия", - сказал глава польского Минобороны, которого цитирует агентство PAP.

Косиняк-Камыш также прокомментировал предложение Минобороны Белоруссии о проведении взаимных военных инспекций с Польшей. "Эту сторону границы охраняют поляки, и нет никаких оснований доверять кому-либо, кроме польских служб – полиции, армии и Пограничной стражи", - заявил министр.

Ранее в четверг начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что республика готова к проведению взаимных инспекций, "как на территории Белоруссии, так и на территории Польши на глубину 80 км".

Ревенко заявил также, что "сложившаяся ситуация вынуждает нас рассматривать происходящие у западных белорусских границ процессы как подготовку к нападению на Союзное государство с целью его разрушения и желание реализовать реваншистские настроения в отношении Белоруссии и России".