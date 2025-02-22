Польша создаст склады со средствами контрмобильности близ Сувалкского коридора

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Около Сувалкского коридора будут размещены склады со средствами противодействия мобильности потенциального противника, заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, выступая с докладом в польском сейме (нижняя палата парламента Польши - ИФ).

"Хотя по понятным причинам он не будет охвачен "жесткой инфраструктурой", поблизости будут находиться склады с материалами для возведения укреплений, что позволит быстро отреагировать на любую потенциальную опасность", - сказал он.

Сувалкский коридор - участок территории на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью РФ и по оценке польского Минобороны является "стратегическим объектом на восточном фланге НАТО".