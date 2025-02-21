Китай будет добиваться решения палестинского вопроса как основы мира на Ближнем Востоке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И подтвердил, что Пекин считает решение палестинского вопроса основой мира на Ближнем Востоке и продолжит поддерживать усилия арабских стран в этом направлении, сообщил китайский МИД.

"Вопрос о Палестине лежит в основе ближневосточной проблемы. Китай будет и впредь твердо поддерживать своих арабских братьев и прилагать усилия для полного исправления исторической несправедливости и скорейшего восстановления прочного мира в регионе", - сказал Ван И на встрече с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом аль Саудом.

Ван И подчеркнул, что Китай "ценит активное посредничество Саудовской Аравии в решении острых вопросов и рад видеть, что она играет конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе".

Со своей стороны, Фейсал бен Фархан аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия "придает большое значение роли и значительному влиянию Китая как крупной державы и надеется при китайской поддержке найти более реальные пути политического решения острых проблем", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

Согласно нему, саудовский министр подтвердил, что Эр-Рияд "выступает против принудительной эвакуации палестинского населения из Газы и высоко ценит принципиальность и справедливость Китая в палестино-израильском вопросе".

Встреча состоялась в кулуарах заседания глав МИД стран "большой двадцатки" в южноафриканском Йоханнесбурге.