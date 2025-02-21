Глава Еврокомиссии и члены ЕК 24 февраля посетят Киев

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и члены ЕК нанесут визит в Киев в понедельник, 24 февраля, заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмакер.

"Председатель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и будет сопредседательствовать на совместном заседании коллегии (еврокомиссаров - ИФ) и украинского правительства", - сообщил пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

По его словам, делегация ЕК посетит Киев, чтобы выразить "непоколебимую поддержку Европы".