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КНДР предупредила США и Южную Корею о готовности ответить стратегическими средствами

КНДР предупредила США и Южную Корею о готовности ответить стратегическими средствами
Фото: Seung-il Ryu/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пхеньян в последнее время фиксирует активизацию военной активности США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова, направленную против КНДР, говорится в заявлении представителя северокорейского Минобороны.

"КНДР будет реагировать на стратегические угрозы со стороны США и других противников своими стратегическими средствами, продолжать ответственные военные действия, направленные на контроль над нестабильной обстановкой в сфере безопасности на Корейском полуострове мощными силами сдерживания", - подчеркивается в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентство Кореи.

В нем отмечается, что "провокационные военные действия США вокруг нашего государства не более чем за два месяца нынешнего года ясным ответом на то, в чем заключается источник реальной угрозы, усиливающей озабоченность в связи с обеспечением глобального мира и безопасности".

В качестве подтверждения приводятся данные о совместных с Южной Кореей военных учениях США в районе полуострова, заход на южнокорейскую базу в Пусане американской атомной подводной лодки и другие.

КНДР США Южная Корея
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