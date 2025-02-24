Пхеньян не будет требовать снятия санкций, но намерен реагировать на провокации США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пхеньян не намерен впредь требовать снятия санкций, введенных в отношении КНДР, однако готов решительно отвечать на провокации США и их союзников для защиты своих суверенных прав, заявили в северокорейском МИД.

"Мы отнюдь не собираемся цепляться за снятие санкций, но ни в коем случае не будем допускать провокации США и их сателлитов, будем предпринимать мощные и решительные ответные действия", - говорится в заявлении начальника отдела по внешней политике МИД КНДР, которое публикует в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, Северной Корее "больше не нужно смягчение санкций", которые дали стране возможность "найти способ существовать, самостоятельно жить и укрепляться в условиях самой жестокой внешней обстановки", а также послужили фактором, который вынудил государство "ускорить накапливание мощной силы, которую никто не может игнорировать".

В дипведомстве напомнили о созванном США недавно в Вашингтоне заседании контрольного комитета многосторонней группы мониторинга санкций, где обсуждалось реагирование "на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР".

"Незаконные интриганские санкции враждебных КНДР сил будут ускорять наши ответные действия, направленные на защиту суверенных прав, участники этих враждебных сил обязательно заплатят высокую цену", - подчеркивается в заявлении.