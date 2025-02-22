СМИ усомнились в готовности Великобритании отправить на Украину войска

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания не готова отправить на Украину свои "миротворческие силы", несмотря на заявление Лондона, из-за отсутствия необходимых средств, войск, техники и боеприпасов, сообщило издание UK Defence Journal.

Великобритания рассчитывает потратить 56,4 млрд фунтов стерлингов в 2025 году, что составит примерно 2,3% ВВП. Это несколько больше чем в минувшем году. Но в эту сумму входят 0,65 млрд фунтов стерлингов на пенсии и пособия, а также 0,22 млрд фунтов стерлингов на "независимые организации", которые не вносят никакого практического вклада в деятельность оборонного ведомства, отмечает издание.

Годы сокращения оборонных расходов лишили британские войска возможности вести войну против равного противника в течение длительного времени. Численность войск сократилась со 100 тыс. человек в 2000 году до примерно 70 тыс.

У Великобритании также нет возможности производить вооружения на уровнях, необходимых для современной войны. Потребуется много немедленных капиталовложений для увеличения производства оружия, а также восстановление вспомогательной инфраструктуры, такой как аэродромы и складские помещения, подчеркивает издание.

Премьер-министр Кир Стармер ранее заявлял, что Великобритания "готова и желает внести свой вклад в гарантии безопасности Украины, разместив там свои войска, если это необходимо".