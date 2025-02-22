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Во Франции двое бездомных выиграли в лотерею, купив билет на украденные деньги

Во Франции двое бездомных выиграли в лотерею, купив билет на украденные деньги
Архивное фото
Фото: Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Двое бездомных во французской Тулузе похитили рюкзак из припаркованной на улице машины. В рюкзаке были документы и бумажник с банковскими картами, одной из них злоумышленники воспользовались, чтобы купить лотерейный билет.

Как сообщает The Guardian, кража произошла еще 3 февраля, но затем выяснилось, что купленный билет оказался выигрышным. Победитель должен получить по нему 500 тысяч евро, но, как констатируют местные СМИ, возник вопрос, кому они достанутся.

42-летний мужчина, у которого украли рюкзак, обратился в полицию и в банк, но злоумышленники успели воспользоваться кредитной картой в ближайшем магазине. Сотрудник вспомнил двух подозрительных посетителей, которые купили сигареты и лотерейные билеты. Они стерли защитный слой и обнаружили, что билет выигрышный. Продавец объяснил, что за выплатой нужно обращаться к оператору национальной лотереи.

Как отмечают СМИ, воры так и не обратились за выигрышем, полиция заявляет, что оператор лотереи заблокировал билет на время проведения расследования.

Мужчина, которому принадлежала банковская карта обратился к ворам с предложением связаться с его адвокатом. Он готов поделиться выигрышем.

"Мой клиент очень рад, что у него украли кредитную карту, и не собирается выдвигать обвинений", - заверил юрист.

Вместе с тем воры пока так и не связались с мужчиной, а по условиям лотереи, забрать выигрыш необходимо до 5 марта.

Франция Тулуза
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