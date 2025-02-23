В Германии пройдут досрочные выборы в бундестаг

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Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В воскресенье во всех федеральных землях Германии начнутся выборы в бундестаг (парламент ФРГ).

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (10:00 по Москве). Граждане ФРГ проголосуют за конкретного кандидата и за партию, борющуюся за места в бундестаге.

Голосование продлится до 18:00 (20:00 по Москве). Ожидается, что сразу после этого появятся результаты экзит-полов. Немцы будут голосовать в том числе по почте: на предыдущих выборах 2021 года такой возможностью воспользовались почти 47,3% граждан. Тогда этот показатель стал рекордным.

Из 41 партии, официально признанной немецкой Федеральной избирательной комиссией, в предстоящих выборах в бундестаг примут участие 29. На сайте бундестага сообщается, что Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зелёные", Свободная демократическая партия, "Альтернатива для Германии" (АдГ), "Левые", "Свободные избиратели", "Вольт", Марксистско-ленинская партия, "Альянс Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" выдвинут кандидатов во всех 16 федеральных землях. Христианско-демократический союз (ХДС) баллотируется во всех землях, кроме Баварии, Христианско-социальный союз (ХСС) - только в Баварии.

Канцлера Германии изберут в Бундестаге после коалиционных переговоров. Основными кандидатами на пост канцлера ФРГ считаются Фридрих Мерц (ХДС/ХСС), Олаф Шольц (СДПГ), Роберт Хабек ("Зелёные") и Алис Вайдель (АдГ).

Недавний опрос компании Politbarometer показал, что альянс ХДС/ХСС лидирует по популярности - его поддерживают около 28% респондентов. На втором месте идёт правая АдГ с 21%, а на третьем - СДПГ, которую поддерживает 16% опрошенных. За партию "Зелёные" готовы отдать голос 14%, за "Левых" - 8%, за Свободную демократическую партию Германии (СвДП) и за "Союз Сары Вагенкнехт" - по 4,5%, за остальные партии - 4%.

Согласно результатам, 32% опрошенных хотят видеть новым канцлером лидера ХДС/ХСС Мерца, 21% - сопредседателя "Зелёных" Хабека, 18% - Шольца, 14% - сопредседателя АдГ Алис Вайдель, а 15% ещё не определились.

В свою очередь опрос исследовательского института Forsa показал, что популярность ХДС/ХСС составляет 28%, АдГ - 21%, СДПГ - 15%, "Зелёных" - 13%, "Левых" - 8%.

Мерц выступает за активное наращивание оборонных расходов Германии и военной помощи Украине. Шольц более осторожен в вопросах поставок оружия и стремится к дипломатическим решениям международных конфликтов. Хабек согласен с Мерцем по вопросу продолжения военной помощи Киеву, но критикует его позицию по ужесточению миграционной политики. Вайдель, также известная своей антимиграционной позицией, критикует политику поддержки Украины и выступает за пересмотр отношений страны с Евросоюзом.

Ещё один кандидат в канцлеры, бывший лидер левого крыла партии "Левые", Сара Вагенкнехт также не поддерживает военную помощь Украине в виде поставок оружия. Она критикует политику НАТО и считает, что Германия не должна ориентироваться на неё и не должна поддерживать санкции против России. Она часто заявляла, что Запад сыграл роль в эскалации ситуации, нарушив обещание не расширять НАТО после окончания "холодной войны".

Что касается внутренней политики, Шольц собирается ввести более высокие налоги для людей с высоким доходом, но в то же время снизить НДС на основные продукты питания. Программа Мерца подразумевает снижение налогов для всех категорий граждан и поддержку предпринимателей. Шольц делает акцент на социальном равенстве, в то время как Мерц выступает за урезание социальных выплат и более строгий контроль за социальными льготами для сокращения государственных расходов.

После парламентских выборов партии начнут переговоры о формировании коалиционного правительства, что может занять несколько недель или месяцев, в зависимости от результатов и политической обстановки. Все партии отказываются работать с АдГ, однако опросы показывают, что двум партиям почти невозможно будет сформировать коалицию большинства. Так, вероятно, ХДС/ХСС попробует составить блок с СДПГ и "Зелеными" или с СвДП и "Зелеными". Ранее Мерц и Шольц допускали возможность работы друг с другом. СМИ отмечают, что новая коалиция может быть такой же рыхлой и трудной в управлении, как и предыдущая при Шольце - из СДПГ, СвДП и "Зеленых".

Ранее коалиция под руководством Шольца была первой в своем роде в ФРГ. Но, как поясняют СМИ, с учетом усиления АдГ и падения влияния партий, где допускается больше плюрализма в политике, такие альянсы станут более частыми.

Проведение досрочных выборов связано с решением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент в конце декабря после того, как депутаты вынесли вотум недоверия правительству Шольца. Канцлер сам призвал провести такое голосование, так как это позволяло ему провести досрочные выборы. Это ему было необходимо, так как в ноябре правящая коалиция распалась из-за разногласий по экономической политике Шольца.

В этом году бундестаг ограничат 630 местами за счёт отмены правила компенсационных мандатов. Ранее количество депутатов в немецком парламенте сильно варьировалось из года в год.

Германия использует смешанную избирательную систему, сочетающую элементы мажоритарной и пропорциональной систем. Каждый избиратель имеет два голоса: первый отдаётся за конкретного кандидата в одномандатном избирательном округе. Победитель в округе получает место в бундестаге. Второй отдаётся за партийный список в федеральной земле. Этот голос определяет общую пропорцию мест, которые каждая партия получит в парламенте. Для прохождения в бундестаг партия должна преодолеть пятипроцентный барьер по вторым голосам или получить минимум три мандата по первым голосам.