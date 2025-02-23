В Сухум впервые прибыл мультимедийный музей "Поезд Победы"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В день защитника Отечества 23 февраля в столицу Абхазии Сухум впервые прибыл "Поезд Победы" - мультимедийный музей на колесах.

Посмотреть на экспозиции, посвященным различным эпизодам ВОВ пришли жители города, военнослужащие минобороны республики, командир бригады "Пятнашка" из ДНР Ахра Авидзба со своими сослуживцами и кандидат в президенты республики Бадра Гунба.

"Тысячи наших соотечественников сложили головы на фронтах Великой Отечественной войны. Этот поезд памяти возвращает нас в то время, заставляет задуматься о том, что происходит сегодня", - сказал кандидат в президенты.

"Поезд Победы" - интерактивная выставка, размещенная в поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Новую экспозицию о подвигах жителей Абхазии, ставших Героями Советского Союза, специально подготовили по случаю первого посещения поездом республики.

"Экспонаты для экспозиции об абхазских героях ВОВ нам предоставил Госмузей Абхазии. Посетители узнают истории ветеранов из Абхазии. В их числе Алексей Ласурия, который живет в Сухуме и совсем недавно отметил 100-летний юбилей", - сказала журналистам начальник "Поезда Победы" Анастасия Бобылева.

Также в музее на колесах отражен вклад в Победу первой абхазской летчицы Мери Авидзба и танкиста Михаила Кития.

В Великой Отечественной Войне участвовали более 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли. 22 уроженца Абхазии удостоены звания Героя советского Союза.

Жители Сухума могут посещать экспозицию музея на колесах в течение двух дней- с 23 по 25 февраля..

26 февраля "Поезд Победы прибудет в Гудауту.