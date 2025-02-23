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Эксперт РАН считает, что пересмотр курса ФРГ в отношении РФ возможен

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Постепенная нормализация отношений между Москвой и Берлином возможна в случае формирования коалиции с участием блока христианских партий ХДС/ХСС и социал-демократов, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент Общества "Россия-Германия" Владислав Белов.

"На данный момент в качестве наиболее вероятного просматривается вариант "черно-красной" (символические цвета: черный у ХДС/ХСС и красный у Социал-демократической партии Германии - ИФ) коалиции. Если министром иностранных дел будет социал-демократ, есть робкая надежда, что Берлин с учетом российско-американских переговоров может поменять нынешнюю позицию в отношении Москвы", - сказал Белов в воскресенье "Интерфаксу".

Практика переговоров по созданию правящих коалиций ФРГ показывает, что пост главы МИД достается партии, выступающей в качестве младшего коалиционного партнера.

"С другой стороны, нельзя исключать, что блок христианских партий, помимо социал-демократов пригласит в коалицию еще и свободных демократов. Если главой МИД станет представитель либералов, то следует учесть, что эта партия на восточном направлении внешней политики занимает ту же жесткую позицию, что и Мерц", - отметил германист.

По мнению Белова, зеленые вряд ли получат приглашение от Мерца принять участие в коалиционных переговорах с учетом позиции лидера ХСС Маркуса Зедера, считающего такой вариант недопустимым.

В течение последних лет позиция зеленых в отношении российского направления внешней политики ФРГ была наиболее жесткой среди всех партий Германии.

ХДСХСС ФРГ Берлин
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