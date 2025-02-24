Спецпредставитель Трампа заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что украинский кризис спровоцировали, добавив, что речь необязательно идет о России.

"Он не должен была начаться. Он был спровоцирован. Это необязательно означает, что его спровоцировали русские", - сказал Уиткофф в интервью CNN.

Он добавил: "Тогда было много разговоров о вступлении Украины в НАТО. Об этом говорил и президент (США Дональд Трамп - ИФ). Этого не должно было случиться. По сути, это стало угрозой для русских".