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США просили Киев отозвать проект резолюции по украинскому конфликту, но получили отказ

США просили Киев отозвать проект резолюции по украинскому конфликту, но получили отказ
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американские дипломаты просили украинских коллег отозвать свой вариант проекта резолюции Генассамблеи ООН, осуждающий Россию за боевые действия, однако получили отказ, сообщает The Washington Post со ссылкой на европейские дипломатические источники.

"Просьба ошеломила Киев. Там отказались отозвать документ", - отмечает издание. Оно указывает, что украинский проект резолюции планируется опубликовать в понедельник, 24 февраля.

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Вашингтон со своей стороны подготовил собственный вариант проекта резолюции.

"США предложили простой, исторический проект резолюции ООН, и мы призываем все страны поддержать его. Это поможет установить мир", - говорится в заявлении госсекретаря. В нем отмечается, что "в этой резолюции мы отмечаем, что данный конфликт - ужасный, что ООН может помочь в его решении и что мир возможен".

Рубио отмечает, что по мнению США ООН следует сконцентрироваться на своей главной задаче - "поддержании мира и безопасности".

Западные СМИ подчёркивают, что США решили, что не будут в числе составителей проекта резолюции, подготовленного европейскими странами и Украиной к очередной годовщине конфликта. В американском проекте, в отличие от европейского, нет формулировок, осуждающих российскую сторону, и не говорится о важности территориальной целостности Украины, отмечается в сообщениях.

Вашингтон ГА ООН Госдепартамент США Украина
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