Вашингтон подготовил проект резолюции ГА ООН по Украине

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - США представили на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.

"США предложили простой, исторический проект резолюции ООН, и мы призываем все страны поддержать его. Это поможет установить мир", - подчеркивается в заявлении госсекретаря.

В нем говорится, что "в этой резолюции мы отмечаем, что данный конфликт - ужасный, что ООН может помочь в его решении и что мир возможен".

Рубио заявил, что, по мнению США, ООН следует сконцентрироваться на своей главной задаче - "поддержании мира и безопасности".

Как подчеркивают западные СМИ, США решили, что не будут в числе составителей проекта резолюции, подготовленного европейскими странами и Украиной к очередной годовщине конфликта. В американском проекте, в отличие от европейского, нет формулировок, осуждающих российскую сторону и не говорится о важности территориальной целостности Украины, отмечается в сообщениях.