Евросоюз оформил развод с российским алюминием. Обзор

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Санкции ЕС в отношении российского алюминия не критичны для "Русала", но могут обострить логистические проблемы с поставками в Азию, а также форсировать программу оптимизации мощностей компании.

Ограничения на импорт первичного алюминия из России в ЕС являются частью 16-го пакета санкций, который был опубликован в понедельник. Ранее Евросоюз уже запретил ввоз некоторых видов продукции из алюминия, но основную стоимость формирует именно необработанный алюминий, поставляемый в виде чушек и слитков.

Европейские потребители в 2025 году смогут приобретать российский алюминий в пределах квоты, которая составит 275 тыс. тонн, что эквивалентно 80% от импорта за 2024 год. Полностью импорт алюминия из России будет запрещен к концу 2026 года, следует из раздела Q&A на сайте ЕС.

Импорт российского алюминия в страны Евросоюза значительно сокращается, говорится в пояснениях. Зависимость от российского алюминия, согласно данным ЕС, снизилась до 6% в 2024 году с 16% в 2020 году. "Альтернативы легко доступны в более чем 15 странах из различных регионов мира, включая Европу, на условиях, аналогичных условиям поставок из России", - отмечает ЕС.

Экспорт российского алюминия в Европу падает с 2022 года из-за отказов европейских производителей (самосанкций). Повлиял и введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на склады Лондонской биржи металлов (LME). Продажа на склады LME являлась важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

По данным Евростата, в 2024 году ЕС импортировал из России 340 тыс. тонн необработанного алюминия (на общую сумму 828 млн евро), что соответствует примерно 9% от совокупного производства "Русала". В 2021 году, для сравнения, "Русал" отправлял в ЕС более чем вдвое больше, 771 тыс. тонн необработанного алюминия.

Пока последствия санкций ЕС видятся некритичными, считает Ахмед Алиев из БКС, во время действия 80%-ной квоты "Русалу" нужно будет перенаправить 65 тыс. тонн алюминия. Так как в ЕС более высокие премии, то перенаправление не обойдется без последствий для выручки. Совокупные потери "Русала" могут составить менее $20 млн по текущим ценам, считает Алиев.

Полное прекращение экспорта в ЕС потенциально будет стоить "Русалу" $40 млн, если предположить, что цены на LME и Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) достигнут паритета, оценивает аналитик БКС.

"Потеря рынка сбыта, доля которого в доходах компании близка к 10%, окажется неприятным, но некритичным событием для "Русала". Особенно с учетом того, что в последние годы компания активно снижала присутствие в ЕС", - согласен Василий Данилов из "Велес Капитала". В 2025 году поставки "Русала" в ЕС сильно не пострадают благодаря квоте, добавил он.

У "Русала" есть целый год, чтобы переориентировать поставки алюминия на рынки Турции, Китая и страны Юго-Восточной Азии, говорит Дмитрий Смолин из "Синары". Это вполне выполнимая задача. "Главное, чтобы санкции не ввели другие крупные потребители - Япония и Южная Корея", - отметил Смолин.

По итогам 2023 года на Южную Корею пришлось около 10% выручки "Русала", на Японию - 2%, следует из годового отчета "Русала".

Трудности разворота

Санкции ЕС на алюминиевую продукцию не окажут существенного влияния на российскую промышленность, так как компании ищут замещающие рынки, говорил в феврале глава Минпромторга Антон Алиханов.

Тем не менее, активная переориентация поставок металлов на Восток сталкивается с логистическими препятствиями.

Как следует из протокола декабрьского совещания у главы Минпромторга, с которым ознакомился отраслевой источник "Интерфакса", металлурги жалуются на проблемы с пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры. Низкий приоритет очередности перевозок металлургических грузов в действующей редакции правил недискриминационного доступа (ПНД) к грузоперевозкам приводит к накапливающимся масштабным проблемам в цепочках доставки сырья и отгрузках готовой продукции, отмечали на совещании представители "Русала", ассоциации "Русская сталь" и АО "ЧЭМК".

Экспорт алюминия относится к 10-й очереди в очередности перевозок РЖД, импорт глинозема находится на последнем, 12-м месте, уточняла в январе председатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская.

"Логистика на Восток представляет серьёзную проблему решительно для всех российских экспортеров. Кроме того, европейский рынок был премиальным по цене, а в Азии, где доминирует Китай, иногда речь идет даже о скидках при поставках. Логистические проблемы решаются тяжело, и, похоже, только плохая конъюнктура рынка угля позволяет другим грузам увеличивать свою долю на Восточном направлении", - согласен главный стратег инвесткомпании "Вектор капитал" Максим Худалов.

Помимо того, что вызванный санкциями ЕС рост отгрузок в Азию может обострить проблему ограниченности Восточного полигона (БАМа и Транссиба), санкции могут послужить дополнительным обоснованием для программы оптимизации мощностей "Русала", считает Худалов.

"Русал" в ноябре прошлого года заявил о намерении оптимизировать мощности по выпуску алюминия, на первом этапе сократив их на 250 тыс. тонн, то есть примерно 6,5% годового производства (до 3,75 млн тонн в 2025 году). Основная причина - цены на глинозем, которые выросли быстрее стоимости алюминия, из-за чего страдает маржинальность компании.

По мнению Алиева из БКС, санкции пока не выглядят серьезной причиной для закрытия мощностей. С ноябрьского пика выше $700 за тонну цены на глинозем упали до чуть выше $450, соответственно, доля затрат на глинозем в выплавке алюминия сократилась до нормальных 30% против 50% ранее, говорит Алиев.

Сокращение мощностей, скорее всего, было связано со слабым спросом на металл и ограничением по поставкам в ЕС, ведь часть европейских клиентов еще в 2023-2024 гг. отказывалась от металлов из России, говорит Смолин из "Синары". По его мнению, "Русал" задолго готовился к формальному запрету со стороны ЕС.