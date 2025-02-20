Минпромторг не считает санкции ЕС особо чувствительными для алюминиевой отрасли РФ

Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Включение Евросоюзом в шестнадцатый санкционный пакет запрета на поставки алюминиевой продукции из России не окажет существенного влияния на алюминиевую промышленность, компании будут искать альтернативные направления экспорта, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Я думаю, не особо чувствительно (ожидаемое решение ЕС - ИФ) - с учетом того, что мы снижаем поставки в последние годы. Будем искать замещающие рынки", - сказал он журналистам в кулуарах Форума будущих технологий.

О том, что страны ЕС согласовали новые ограничительные меры против России, в том числе в отношении банковской сферы, нефтяных танкеров, а также поставок отдельных видов алюминиевой продукции, сообщило в среду издание The Financial Times. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники уточняло, что запрет коснется первичного алюминия.

Экспорт российского алюминия в Европу падает с 2022 года из-за отказов европейских производителей от продукции из РФ. Кроме этого, повлиял введенный в апреле 2024 года запрет на поставки российских цветных металлов на LME. Продажа на склады LME являлась важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов.

"Русалу", крупнейшему производителю алюминия вне Китая с долей на мировом рынке около 6%, пришлось перестраивать цепочку поставок. Доля Европы в продажах компании упала до 22% по данным на конец первого полугодия 2024 года с 31% годом ранее. По оценке БКС, сейчас европейский рынок занимает уже около 12% экспорта "Русала", или 9% выпуска компании. "Синара" оценивает долю поставок "Русала" в ЕС в 4% от продаж компании. БКС полагает, что "Русал" может перенаправить эти объемы на китайский рынок, учитывая хороший спрос в КНР.