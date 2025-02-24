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Си Цзиньпин сообщил Путину, что в Нью-Йорке соберется "группа мира БРИКС"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин проинформировал его о том, что в ближайшее время в Нью-Йорке соберется "группа мира БРИКС", которая обсудит урегулирование конфликта на Украине.

В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину российский президент заявил, что Россия уважительно относится к позиции своих друзей по БРИКС по украинскому урегулированию, которые создали "группу сторонников мира".

"Сегодня только разговаривал с председателем Китайской Народной Республики, и мы тоже об этом говорили. Он меня проинформировал о том, что "группа мира" в Нью-Йорке в ближайшее время соберется, будет обсуждать это. Мы только приветствуем", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия благодарна всем своим партнерам, которые поднимают эти вопросы. "Не только европейцы, но и другие страны имеют право и могут участвовать (в переговорах - ИФ), и мы относимся к этому с уважением", - отметил президент России.

Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Нью Йорк группа мира БРИКС Украина
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