Канцелярия британского премьера отвергает предположения о присоединении России к G7

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис предположил, что вопрос о возвращении России в G7 будет предметом обсуждения с союзниками Лондона, Даунинг-стрит отвергает эту возможность.

Как заявил изданию Independent официальный представитель британского премьера, "позиция Великобритании в отношении G7 просто не изменилась".

"Мы не можем допустить вступления России в G7, пока у нее есть незаконные силы на Украине", - уточнил он.

По словам пресс-секретаря премьера Великобритании, "министр безопасности имел ввиду тот факт, что мы находимся в самом начале потенциального мирного процесса".

"Он говорил в более широком смысле о том, что переговоры ведутся на широкий спектр мер, касающихся России и Украины", - цитирует его издание.

Ранее министр безопасности Великобритании в эфире радио Times заявил, что возвращение России в G7 будет "вопросом, который необходимо обсудить с международными союзниками".

"Это вопрос, который, без сомнения, будет рассмотрен в тот момент, когда конфликт на Украине будет завершен", - сказал он.

"Я уверен, что премьер-министр будет обсуждать целый ряд вопросов, касающихся России и Украины, а также другие вопросы", - добавил Джарвис.