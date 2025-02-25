В Бундесбанке призвали к реформам после его убытка в 19 млрд евро за 2024 год

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Бундесбанка Йоахим Нагель призвал следующее правительство Германии приступить к масштабным реформам для оживления крупнейшей экономики Европы после того, как центральный банк отчитался об убытке за 2024 год.

Правоцентристская партия ХДС/ХСС победила на проходивших в выходные выборах, а ее лидер Фридрих Мерц заявил о намерении вступить в коалиционные переговоры с социал-демократами. Нагель полагает, что коалиции необходимо будет провести реформы и сократить бюрократические препоны, чтобы стимулировать экономику, которая, вероятно, столкнется с еще одним годом стагнации, сообщает Financial Times.

"Значительный экономический подъем пока не предвидится", - сказал Нагель, добавив, что он надеется, что следующее правительство разбудит немцев от их "дремоты". "Германия должна бороться за свою конкурентоспособность", - полагает президент центрального банка.

Общий убыток Бундесбанка в 2024 году составил 19,8 млрд евро по сравнению с 21,6 млрд евро годом ранее. С учетом использования резервов, накопленных в предыдущие годы, убыток в 2024 году составил 19,2 млрд евро против нулевого показателя в 2023 году.

Таким образом, ЦБ ушел "в минус" впервые с 1979 года из-за сильного повышения процентных ставок.

Между тем Нагель сообщил журналистам, что пик годовых убытков, "вероятно, уже позади", и подчеркнул, что, хотя факт убытка "неприятен", баланс центрального банка "устойчив". Он также подчеркнул, что убытки в 1970-х годах были выше в процентном отношении к ВВП, чем сейчас, и отметил существенный рост стоимости золотых резервов.

Объем номинированных в евро ценных бумаг на балансе ЦБ в прошлом году сократился на 98,2 млрд евро - до 910,9 млрд евро. При этом объем золота вырос на 69,2 млрд евро и составил 270,6 млрд евро, иностранных валют - на 2,2 млрд евро, до 93,1 млрд евро. Показатель чистого процентного дохода в 2024 году был отрицательным и составил 13,1 млрд евро.

Нагель сказал, что ЕЦБ находится на пути к достижению среднесрочного целевого показателя инфляции в 2% "в течение этого года", и подчеркнул, что "это позволит еще больше снизить ключевые процентные ставки".

В 2024 году объем экономики ФРГ сократилась на 0,2% после снижения на 0,3% в предыдущий год. В последний раз рецессия два года подряд наблюдалась в 2002-2003 гг.