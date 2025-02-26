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Глава Минобороны Израиля предупредил об ответе на любую попытку вооруженных групп прийти на юг Сирии

Армия обороны Израиля наносит удары по военным объектам на юге страны

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны Израиля наносит удары по югу Сирии в рамках новой политики демилитаризации.

"Военно-воздушные силы в настоящее время наносят мощные удары по южной Сирии в рамках нашей новой политики демилитаризации региона", - цитируют заявление Каца израильские СМИ.

По его словам, Израиль не будет подвергать опасности своих граждан.

"Любая попытка сил сирийского режима и террористических организаций в стране утвердиться в зоне безопасности на юге Сирии будет встречена огнем", - сообщил глава Минобороны Израиля.

В свою очередь армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла удары по военным объектам на юге Сирии.

"За последние несколько часов Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам на юге Сирии, включая командные центры и многочисленные склады с оружием", - сообщили военные в своем телеграм-канале.

Израиль Исраэль Кац
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