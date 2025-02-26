США начали разрабатывать идею создания системы ПВО "Золотой купол"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Космические силы США создают команду для проработки идеи создания системы ПВО для США "Золотой купол", сообщает издание Defense One.

"Космические силы сформировали команду экспертов, чтобы оценить, какие из их текущих программ могут помочь в реализации инициативы президента Трампа "Железный купол для Америки", а какие еще нуждаются в разработке", - говорится в статье.

Как заявил изданию осведомленный источник, инициатива была официально переименована в "Золотой купол".

Отмечается, что команда планирования завершит работу в течение нескольких недель.

Чиновники Пентагона начали разрабатывать планы реализации этой инициативы после того, как 27 января Трамп своим указом призвал к созданию "противоракетного щита следующего поколения" для защиты США от воздушных атак.

Распоряжение Трампа предусматривает включение в систему ракет-перехватчиков космического базирования, что является важным изменением в политике США, напоминает издание.