WSJ отмечает, что планы Трампа по урегулированию не включают отправку войск США на Украину

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Планы президента США Дональда Трампа по решению украинского кризиса не предусматривают обязательств поставлять военную помощь Киеву и отправлять в регион американских военных, сообщает в среду газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

"Сотрудник Белого дома сказал, что мирное соглашение, которого пытается добиться Трамп, не будет включать гарантий военной помощи Украине и каких-либо обязательства США направить в регион американские силы", - пишет газета.

В то же время, по данным другого источника газеты, президент Франции Эммануэль Макрон, встретившись в понедельник с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, настаивал на том, чтобы американская сторона оказывала бы военную поддержку войскам, которые Великобритания и Франция хотели бы отправить на Украину для поддержания будущего мира.

Источник уточнил, что Макрон и Трамп не углублялись в детали этой темы. Однако Трамп "был открыт" к подобным призывам Макрона.

Ранее WSJ сообщала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что в украинском правительстве намерены в среду рекомендовать подписать соглашение, предусматривающее совместную с США добычу природных ресурсов на Украине.

Газета Financial Times отмечала, что текст соглашения одобрили несколько украинских министерств. Однако в парламенте документ еще не рассматривали.

Издание подчеркивает, что в версии соглашения от 24 февраля нет положений о том, что США обязываются оказывать содействие Украине в сфере безопасности.