Делегации США и РФ обсудят в Турции в четверг вопросы, связанные с посольствами

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Представители США и России на встрече в четверг, 27 февраля, в Турции планируют обсудить "операционные вопросы", связанные с работой посольств и консульств, сообщает CNN со ссылкой на представителя госдепа.

"Вопросы касаются численности персонала, виз, банковских операций, необходимых для работы дипломатов, и других рабочих вопросов", - приводит телеканал слова представителя американского внешнеполитического ведомства.

В госдепе подчеркнули, что обсуждение украинской темы в данном случае "на повестке не стоит".

"На повестке не стоит никаких вопросов, связанных с политикой или безопасностью", - указал представитель ведомства.