Трамп отменил принятое при Байдене ослабление ограничений по венесуэльской нефти

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил об отмене "соглашения об уступках", касающегося венесуэльской нефти, так как Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из Штатов нелегалов.

"Мы отменяем уступки, на которые жуликоватый Джо Байден пошел в отношении Венесуэлы Николаса Мадуро. Речь идет о соглашении о транзакциях с нефтью от 26 ноября 2022 года", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что венесуэльская сторона не выполнила свою часть соглашения, речь идет о создании благоприятных условий для проведения демократических выборов. Кроме того, по его словам, Каракас пока недостаточно быстро принимает венесуэльских нелегальных эмигрантов, выдворяемых из США.

"Поэтому я распорядился, чтобы неэффективное и невыполненное байденовское "соглашение об уступках" прекратило действовать с 1 марта (...)", - сообщил Трамп.

Американские СМИ отмечают, что в ноябре 2022 года США разрешили компании Chevron возобновить добычу нефти на венесуэльской территории, а также разрешили импорт и экспорт нефтепродуктов на совместный предприятиях в Венесуэле.