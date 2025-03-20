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WSJ узнала о возможном продлении лицензии Chevron на добычу в Венесуэле

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность продлить срок действия лицензии, выданной Chevron Corp. на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Chevron получила лицензию на работу в стране при администрации Джо Байдена, в ноябре 2022 года. При Трампе лицензия была отозвана, а Минфин США дал компании срок до 3 апреля на завершение работы в стране. На Chevron приходится около четверти добычи и трети экспорта нефти в Венесуэле, пишет WSJ.

По словам ее источников, Трамп на встрече с главами нефтяных компаний 19 марта отметил, что его администрация открыта для пересмотра решения Минфина. На встрече присутствовал и глава Chevron Майк Вирт.

Также источники отмечают, что Вирт ранее провел ряд частных встреч с высокопоставленными чиновниками, включая госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Также он встречался с членами Совета национальной безопасности США. На этих встречах Вирт просил продлить срок разрешения на работу в Венесуэле еще как минимум на 60 дней.

Реакция на просьбу была неоднозначной, пишет WSJ. В частности, Рубио, активно критикующий президента Венесуэлы Николаса Мадуро, выразил мнение, что Chevron следует завершить работу в стране в установленный срок, то есть до 3 апреля, сказали источники.

Chevron Марко Рубио Минфин США Венесуэла Дональд Трамп Майк Вирт
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