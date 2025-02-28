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Космический аппарат Blue Ghost вышел на низкую орбиту Луны перед предстоящей посадкой

Космический аппарат Blue Ghost вышел на низкую орбиту Луны перед предстоящей посадкой
Запуск лунного посадочного модуля с помощью ракеты Falcon 9
фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Космический аппарат Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace вышел на низкую круговую орбиту Луны высотой 100 км перед готовящейся посадкой, сообщило NASA.

Прилунение запланировано на 2 марта в 03:34 по времени Восточного побережья США (11:34 по Москве). Активная работа модуля на поверхности вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны продлится 14 дней.

Запуск лунного посадочного модуля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 15 января. На его борту находится 10 исследовательских приборов и инструментов NASA, которые помогут расширить знания о Луне и подготовиться к будущим пилотируемым полетам.

В рамках запуска ракета Falcon 9 также вывела на орбиту японский лунный посадочный модуль HAKUTRO 2 (Resilience), разработанный частной компанией iSpace. Он должен в апреле доставить на Луну мини-ровер.

Blue Ghost Firefly Aerospace NASA
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