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Посадочный модуль Blue Ghost в понедельник выйдет на низкую круговую орбиту Луны

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В рамках подготовки к посадке модуль Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace в понедельник совершит маневр по выходу на низкую круговую орбиту Луны, сообщило NASA.

Это будет последний маневр аппарата перед посадкой на поверхность естественного спутника Земли. В настоящее время модуль находится на эллиптической орбите.

Прилунение запланировано на 2 марта в 03:45 по времени Восточного побережья США (11:45 мск). Активная работа модуля на поверхности вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны продлится 14 дней.

Запуск лунного посадочного модуля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 15 января. На его борту находится 10 исследовательских приборов и инструментов NASA, которые помогут расширить знания о Луне и подготовиться к будущим пилотируемым полетам.

В рамках запуска ракета Falcon 9 также вывела на орбиту японский лунный посадочный модуль HAKUTRO 2 (Resilience), разработанный частной компанией iSpace. Он должен в апреле доставить на Луну мини-ровер.

NASA Луна Blue Ghost
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