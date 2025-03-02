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Папа римский Франциск спокойно провел ночь на фоне лечения в больнице

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск, который продолжает проходить лечение в римской больнице "Агостино Джемелли", "провел ночь спокойно, он все еще отдыхает", проинформировал в воскресенье Зал печати Святого престола.

Накануне вечером сообщалось, что состояние здоровья понтифика остается стабильным, он хорошо реагирует на терапию, пребывает в добром расположении духа, однако врачи все еще делают осторожные прогнозы.

В пятницу стало известно, что папе римскому потребовалась неинвазивная механическая вентиляция легких из-за бронхоспазма.

В январе понтифик заболел бронхитом. 14 февраля его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.

Франциск папа римский
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