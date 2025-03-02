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Blue Ghost передал на Землю первую фотографию после посадки на Луну

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Космический аппарат Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace, совершивший в воскресенье успешную посадку на Луну, передал на Землю первую фотографию с ее поверхности. Кадр опубликован на сайте НАСА.

В ближайшее время будет проведена проверка работоспособности систем лунного модуля и находящихся на борту исследовательских приборов, отметили в управлении.

Прилунение было осуществлено в 03:34 по времени Восточного побережья США (в 11:34 по Москве). Активная работа модуля на поверхности вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны продлится 14 дней.

Запуск лунного посадочного модуля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 15 января. На его борту находится 10 исследовательских приборов и инструментов NASA, которые помогут расширить знания о Луне и подготовиться к будущим пилотируемым полетам.

США НАСА Firefly Aerospace Луна Blue Ghost
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