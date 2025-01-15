К Луне запущен посадочный модуль американской Firefly Aerospace

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - К Луне запустили посадочный модуль Blue Ghost с 10 исследовательскими приборами, сообщила американская компания-разработчик Firefly Aerospace.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носитель Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 01:11 по времени Восточного побережья США (в 09:11 по Москве). Примерно через полтора часа аппарат был выведен на орбиту Земли.

"В рамках запуска на лунную поверхность будут доставлены 10 научных приборов и инструментов NASA, чтобы расширить наши знания о Луне и подготовиться к будущим пилотируемым полетам", - отметили в компании.

Полет продлится 60 дней, после чего аппарат совершит посадку вблизи горы Латрейль в Море Кризисов на видимой стороне Луны.

В рамках запуска ракета Falcon 9 также вывела на орбиту японский лунный посадочный модуль HAKUTRO 2 (Resilience), разработанный частной компанией iSpace. Он должен доставить на Луну мини-ровер.