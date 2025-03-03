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ЕС призвал ускорить возобновление переговоров по второму этапу прекращения огня в Газе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В ЕС осудили отказ ХАМАС принять предложение о продлении первой фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа и указывают на то, что решение Израиля заблокировать ввоз всей гумпомощи в Газу может привести к гуманитарным последствиям.

"ЕС призывает к скорейшему возобновлению переговоров по второй фазе прекращения огня и выражает свою решительную поддержку посредникам. Постоянное прекращение огня будет способствовать освобождению всех оставшихся израильских заложников, обеспечивая необходимые условия для начала восстановления и реконструкции в Газе", - говорится в опубликованном вечером в воскресенье заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе отмечается, что все стороны несут политическую ответственность за то, чтобы сделать это реальностью. В заявлении также содержится призыв "к полному, быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу к масштабной гуманитарной помощи для нуждающихся палестинцев" и "к содействию гуманитарным работникам и международным организациям для осуществления эффективной и безопасной работы в Газе".

Также сообщается, что гражданская миссия ЕС по оказанию приграничной помощи на контрольно-пропускном пункте Рафах готова продолжить свою работу по запросу сторон.

Канцелярия израильского премьера объявила в воскресенье о приостановке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Ввиду завершения первой фазы договора об обмене заложников и из-за отказа ХАМАС принять предложения спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа по продолжению переговоров, с которыми Израиль согласился, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху решил, начиная с этого утра (2 марта), остановить поставки любых товаров в сектор Газа", - говорилось в сообщении канцелярии.

Израиль ранее поддержал предложение США продлить режим прекращения огня с ХАМАС на время священного для мусульман месяца Рамадан и иудейского праздника Песах.

ЕС Израиль сектор Газа ХАМАС переговоры
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