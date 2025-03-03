В Минобороны РФ оценили суточные потери ВСУ на курском направлении в более чем 160 военных

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении свыше 160 военнослужащих, общие потери противника за время боевых действий здесь составляют почти 64 тыс. 700 человек, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномёта и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сообщении.

С начала боёв на курском направлении противник потерял более 64 тыс. 695 военнослужащих, говорится в сводке.

По данным ведомства, подразделениями группировки "Север" в ходе боёв нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Локня, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ сообщает, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 382 танка, 291 БМП, 253 БТРа, 2 тыс. 119 боевых бронированных машин, 2 тыс. 284 автомобиля, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники.