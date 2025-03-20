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Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов
Архивное фото
Фото: David Talukdar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Производитель графических процессоров Nvidia Corp. в ближайшие четыре года направит сотни миллиардов долларов на закупку чипов и другой электроники, произведенной в США. Об этом заявил глава компании Дженсен Хуан в интервью Financial Times.

"В целом, в течение последующих четырех лет мы закупим электроники в общей сложности, вероятно, на полтриллиона долларов, - сказал Хуан. - Можно предположить, что мы и сами произведем продукции на несколько сотен миллиардов здесь, в США".

Nvidia ожидает, что администрация президента Дональда Трампа может ускорить развитие технологий искусственного интеллекта в США.

Сама компания ранее на этой неделе представила новейший ИИ-чип Vera Rubin и более мощную версию чипов Blackwell AI. Эти чипы она намерена выпускать в Штатах, поскольку ее крупнейшие поставщики, включая TSMC и Foxconn, активно строят заводы в стране. В частности, TSMC ранее анонсировала инвестиции в размере $100 млрд в производственные мощности в штате Аризона.

"В настоящий момент мы знаем, что можем производить (свою продукцию - ИФ) в США, и у нас достаточно диверсифицированная цепочка поставок, - заявил Хуан. - Если какая-то катастрофа будет угрожать производству на Тайване, это вызовет дискомфорт, но в целом мы с этим справимся".

Nvidia США TSMC Foxconn
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