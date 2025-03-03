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В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу
Фото: Dieter Leder/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В немецком городе Мангейм (земля Баден-Вюртемберг) неизвестный врезался в толпу на автомобиле, в результате происшествия как минимум один человек погиб, сообщают в понедельник германские СМИ.

По данным полиции, преступника задержали. При этом МВД Баден-Вюртемберга заявляет, что нельзя исключать дальнейшую опасность и просит жителей города "максимально избегать этого района".

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил несколько человек в центре города. По информации газеты Die Welt, среди них есть тяжело раненные.

На месте происшествия работают полицейские и многочисленные бригады скорой медицинской помощи.

Мангейм Германия
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