В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В немецком городе Мангейм (земля Баден-Вюртемберг) неизвестный врезался в толпу на автомобиле, в результате происшествия как минимум один человек погиб, сообщают в понедельник германские СМИ.
По данным полиции, преступника задержали. При этом МВД Баден-Вюртемберга заявляет, что нельзя исключать дальнейшую опасность и просит жителей города "максимально избегать этого района".
Ранее сообщалось, что автомобиль сбил несколько человек в центре города. По информации газеты Die Welt, среди них есть тяжело раненные.
На месте происшествия работают полицейские и многочисленные бригады скорой медицинской помощи.