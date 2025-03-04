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Тайваньская TSMC инвестирует в американскую экономику $100 млрд

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Гигант по производству микросхем тайваньская Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) планирует инвестировать не менее $100 млрд в развитие своих предприятий в Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп.

Президент отметил, что эти $100 млрд пойдут на строительство пяти передовых производственных мощностей в штате Аризона и позволят создать много высокооплачиваемых рабочих мест.

"Для нас это вопрос экономической безопасности, а также национальной безопасности", - сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, инвестиции TSMC и "пара других проектов", позволят Соединенным Штатам в перспективе контролировать до 40% мирового рынка производства чипов.

При администрации президента США Джо Байдена TSMC уже инвестировала в строительство трех заводов в Аризоне $65 млрд.

Дональд Трамп Аризона США Тайвань
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