TSMC объявит об инвестициях в $100 млрд в предприятия по выпуску чипов в США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) планирует инвестировать $100 млрд в предприятия по выпуску чипов в США в следующие четыре года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, этот план будет анонсирован президентом США Дональдом Трампом позднее в понедельник.

Средства будут направлены на строительство современных предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов, отмечает WSJ.

TSMC, являющаяся ведущим мировым производителем чипов на заказ, впервые объявила о намерении построить завод в США (в штате Аризона) стоимостью $12 млрд в 2020 году. В дальнейшем компания приняла решение расширить эту производственную площадку, пообещав инвестиции на общую сумму $65 млрд. Массовое производство чипов на американском предприятии TSMC началось в конце прошлого года.

Тайваньская компания получила помощь в рамках принятого в США в 2022 году закона Chips Act, предусматривающего поддержку производства полупроводниковых компонентов в стране.

Трамп неоднократно призывал производителей чипов строить предприятия в США, но критиковал Chips Act, считая более действенным способом привлечения компаний повышение пошлин на импорт. В прошлом месяце он сообщил, что планирует ввести 25%-ную пошлину на импорт чипов.