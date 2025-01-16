TSMC в IV квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, лучше прогноза

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в четвертом квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза - до 374,68 млрд новых тайваньских долларов ($11,4 млрд) по сравнению с 238,712 млрд долларов за аналогичный период 2023 года, сообщается в отчетности.

Выручка выросла на 38,8% - до 868,46 млрд долларов с 625,529 млрд долларов.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 366,6 млрд долларов при выручке в 850 млрд долларов, сообщает CNBC.

Котировки акций TSMC выросли на 3,8% по итогам торгов в четверг. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась почти на 7% (до 27,6 трлн долларов), в то время как фондовый индекс Taiex опустился на 0,1%.

В 2024 году их подъем превысил 80%, что стало лучшим приростом с 1999 года.

В число клиентов TSMC входят американские Apple и Nvidia, а также японская Sony.