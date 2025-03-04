Пхеньян предупредил, что ответит на провокации США у Корейского полуострова

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пхеньян не намерен наблюдать за провокационной деятельностью США и их союзников в районе Корейского полуострова и намерен предпринять ответные меры, говорится в заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

"Если США продолжат обновлять рекорд в демонстрации военных сил, то и нам придется побить рекорд в применении стратегических сил сдерживания", - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В заявлении отмечается, что США не прекращают провокационные акты, которые "обостряют обстановку".

Ким Е Чжон напомнила о заходе 2 марта ударной авианосной группировки ВМС США во главе с атомным авианосцем "Carl Vinson" на южнокорейскую базу в Пусане, о проведении в 2024 году крупнейших в истории военных учений "против КНДР", о постоянных полетах стратегических бомбардировщиков в районе полуострова.

"Если считать действия стратегической авиации, то это означает переброску ядерных стратегических средств в регион Корейского полуострова на уровне постоянного размещения (...), и мы планируем серьезно рассмотреть выбор средств для наращивания действий стратегического уровня", - отмечается в заявлении.