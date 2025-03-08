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Ким Чен Ын заявил о важности строительства современных ВМС для безопасности КНДР

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Оснащение военно-морских сил Северной Кореи современными боевыми кораблями имеет большое значение для обеспечения суверенитета и безопасности страны, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, посетивший судоверфь.

"Для нашей страны, которая окружена морями с двух сторон - востока и запада, морской суверенитет является ядром государственной власти, а превращение ВМС в отборный, вооруженный ядерным оружием вид вооруженных сил в настоящее время представляет собой важное содержание стратегии обороны государства", - приводит слова высшего руководителя КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын выслушал доклады о том, "как на судоверфи продвигают техническую реконструкцию и повышение производительности для гарантирования стремительного развития наших ВМС".

Глава государства заверил, что КНДР, "которая занимает ответственную и ключевую позицию в защите мира на Корейском полуострове и в регионе", продемонстрирует свой потенциал морской обороны "в любых необходимых водах без ограничений".

Ким Чен Ын также ознакомился со строительством атомной подводной лодки с управляемыми стратегическими ракетами, которая была заложена в соответствии с решениями VIII съезда Трудовой партии Кореи, пишет ЦТАК.

КНДР Ким Чен Ын
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