Поиск

Более тысячи человек эвакуировались из-за природного пожара в Японии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бушующий уже почти неделю природный пожар в японской префектуре Иватэ охватил территорию в примерно 2,6 тыс. гектаров и привел к эвакуации более 1,2 тыс. человек, сообщает во вторник телеканал NHK.

Пожар, который стал крупнейшим в Японии с 1980-х годов, уже уничтожил около 8% населенного пункта Офунато, в котором проживают около 35 тыс. человек.

В миреВ Японии продолжается борьба с крупным пожаром в префектуре ИватэЧитать подробнее

Пламя уничтожило или повредило около сотни домов и привело к эвакуации более 1,2 тыс. человек в 12 убежищ. На прошлой неделе в Офунато был обнаружен один погибший, однако власти еще не установили, стал ли именно пожар причиной его гибели.

Около 2 тыс. пожарных и военных борются с пламенем на земле и в воздухе. В тушении огня помогают вертолеты Сил самообороны Японии.

Во вторник в этом районе осадки не ожидаются, однако около полуночи и в ранние часы среды метеорологи предсказывают снег, что может помочь в борьбе с пламенем.

Япония Иватэ Офунато
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КНР добавила 10 компаний из США в список ненадежных из-за продажи оружия Тайваню

Пекин примет контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США на китайские товары

Пекин примет контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США на китайские товары

Что случилось этой ночью: вторник, 4 марта

Канада введет пошлины на американские товары в ответ на пошлины со стороны США

Канада введет пошлины на американские товары в ответ на пошлины со стороны США

SpaceX отменила тестовый запуск своей лунной ракеты

SpaceX отменила тестовый запуск своей лунной ракеты
Военная операция на Украине

США приостанавливают военную помощь Украине

Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 20%

Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 20%

Президент США уверен, что РФ и народ Украины готовы к миру

Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач

Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5948 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });