Более тысячи человек эвакуировались из-за природного пожара в Японии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бушующий уже почти неделю природный пожар в японской префектуре Иватэ охватил территорию в примерно 2,6 тыс. гектаров и привел к эвакуации более 1,2 тыс. человек, сообщает во вторник телеканал NHK.

Пожар, который стал крупнейшим в Японии с 1980-х годов, уже уничтожил около 8% населенного пункта Офунато, в котором проживают около 35 тыс. человек.

Пламя уничтожило или повредило около сотни домов и привело к эвакуации более 1,2 тыс. человек в 12 убежищ. На прошлой неделе в Офунато был обнаружен один погибший, однако власти еще не установили, стал ли именно пожар причиной его гибели.

Около 2 тыс. пожарных и военных борются с пламенем на земле и в воздухе. В тушении огня помогают вертолеты Сил самообороны Японии.

Во вторник в этом районе осадки не ожидаются, однако около полуночи и в ранние часы среды метеорологи предсказывают снег, что может помочь в борьбе с пламенем.