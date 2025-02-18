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Еврокомиссар Шефчович попытается договориться с США о равноправной торговле

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Визит члена Еврокомиссии по торговле и экономической безопасности Мароша Шефчовича в Вашингтон задуман в рамках диалога о равноправных торговых отношениях, но Евросоюз готов защищать свои интересы, заявил на брифинге представитель ЕК Олоф Жилл.

"Все, что я могу сказать, это напомнить вам, что мы готовы к любым возможностям. Мы к этому готовились больше года", - ответил он на просьбу прокомментировать визит еврокомиссара в США.

По его словам, ЕС ведет с американской стороной диалог, в рамках которого организована поездка Шефчовича в среду.

"Идея в том, что есть выгоды (от равноправной торговли - ИФ) для обеих сторон: для нас и для американцев тоже. Но мы также готовы защищать наши интересы", - сообщил Жилл.

Он полагает, что пока трудно рассуждать о дальнейшем развитии этого процесса.

"Нужно хорошо понимать следующее: у нас нет точного представления о подходе, подразумевающем "взаимные таможенные пошлины", объявленные президентом Трампом. Мы не располагаем доктриной об этом и не можем вам сказать, какой будет наша реакция", - объяснил официальный представитель ЕК.

На прошлой неделе президент США поручил своей администрации проработать вопрос о введении пошлин против тех стран, в которых действуют аналогичные меры против американских товаров.

Комментируя эти планы, сам Трамп заявил журналистам, что, в частности, его не устраивает то, как ЕС организовал торговлю с США. "ЕС крайне плохо к нам относился", - сказал он.

Еврокомиссия не замедлила отреагировать на объявление об этих мерах, назвав их ошибочными и пообещав жесткую реакцию на неоправданные таможенные тарифы.

"Европейская комиссия рассматривает предложенную президентом Трампом "взаимную" торговую политику как шаг в неправильном направлении. (...) ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли", - говорилось в заявлении ЕК.

Еврокомиссия Евросоюз США Марош Шефчович Дональд Трамп
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